Стало известно, на каких курортах Кубани меньше всего бензина на АЗС

На курортах региона ситуация с топливом остается неравномерной: где-то бензин еще есть на большинстве АЗС, а где-то ходовые марки АИ-92 и АИ-95 уже встречаются только на единичных заправках. Для путешественников это означает, что маршрут теперь приходится планировать не только по пробкам и времени в пути, но и по доступности топлива.
В Туапсинском округе сегодня работают 15 АЗС, но АИ-92 и АИ-95 можно найти только на 7 станциях. На части заправок введены лимиты до 30 литров на автомобиль, а АИ-100 отсутствует полностью. При этом дизельное топливо есть на 8 АЗС, поэтому для поездок на дизельных машинах ситуация выглядит заметно спокойнее.
В Геленджике обстановка жестче: из 8 работающих АЗС, АИ-92 и АИ-95 в наличии только на четырех. На части станций топливо отпускают лишь в бак и в ограниченном объеме, а некоторые точки находятся на ремонте. В качестве альтернативы водителям предлагают заправки в районе Черемушек, на улице Туристической, у кольца, на М-4 «Дон» и в других точках, но с ограничениями по топливным картам или литражу.
В Анапе бензин доступнее: работают 26 АЗС, АИ-92 есть на 21 станции, АИ-95 — на 22. Но и здесь сохраняются ограничения: на части заправок бензин отпускают только по картам и для спецтранспорта, а на остальных действуют лимиты по объему. Дизельное топливо есть почти на всех работающих АЗС.
В Новороссийске днем 10 июля топливо отпускали 16 АЗС, однако АИ-92 и АИ-95 остаются в дефиците: бензин этих марок есть только на 3 и 2 станциях соответственно. На всех АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в бак, а часть точек работает только по топливным картам. При этом дизельное топливо есть на 16 АЗС.
В Сочи работает 50 АЗС, и ситуация здесь выглядит стабильнее, чем на части других курортов. АИ-92 и АИ-95 доступны на 27 заправках, дизель — на 40, но и тут на 30 АЗС действуют ограничения по объему отпуска. Дополнительно АЗС могут временно приостанавливать работу на время сигнала воздушной тревоги, а затем возобновлять обслуживание после короткой паузы.