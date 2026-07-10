Глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о планах вывести экосистему на рынок США

«За последние несколько лет мы значительно расширили нашу клиентскую базу. В основе этого роста лежит приложение SuperApp, которое объединяет основные финансовые услуги, включая банковские, страховые и бытовые услуги, в одном приложении. Добавление привлекательных программ лояльности и реферальных программ, улучшение и дальнейшая диверсификация наших предложений в рамках SuperApp в 2026 финансовом году еще больше способствовали внедрению сервиса клиентами, повысив общую вовлеченность в экосистему», — говорил Тимур Турлов во время публикации отчетности за 2026 финансовый год.