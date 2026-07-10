Экономист Кричевский оценил темпы внедрения криптовалюты в крупных банках

Известный российский экономист Никита Кричевский на фоне заявлений крупнейших банков о намерениях дать своим клиентам доступ к криптовалютам, оценил их позиции в этой сфере. По его словам, структурное преимущество при открытии доступ к криптовалютам для массового потребителя имеет банк с самой широкой клиентской базой. На фоне заявлений Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Т-Банка о готовности выйти на рынок таких финансовых инструментов он выделил масштаб и инфраструктуру Сбера как ключевые факторы в предстоящей конкуренции.