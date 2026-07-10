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Иркутский губернатор рассказал о «плане Б» для стабилизации рынка топлива

Если введение электронных очередей не поможет систематизировать отпуск топлива в Иркутской области, власти региона могут ввести продажу топлива по QR-кодам.

Источник: РБК

Если введение электронных очередей не поможет систематизировать отпуск топлива в Иркутской области, власти региона могут ввести продажу топлива по QR-кодам. Об этом в эфире Радио РБК рассказал глава области Игорь Кобзев.

«План “Б” — это ручное управление, это все равно QR-коды мы введем. И я тут сегодня работаю по QR-кодам. Сегодня компании тоже тестируют несколько таких пока единичных случаев на АЗС», — заявил Кобзев.

Ранее глава Иркутской области заявил о планах организовать электронные очереди на заправках. «Свои предложения тестируют несколько разработчиков региона. Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо», — рассказывал он.

В эфире Радио РБК Кобзев отметил, что в Иркутской области рассматривают варианты комбинаций из различных мер для стабилизации ситуации с топливом, включая отпуск бензина по четным и нечетным госномерам: «Я думаю, что автомобилисты, наше сообщество автомобилистов, IT-технологии, компании вот эти, кто сегодня предоставляет эти услуги, должны все-таки найти комплексное решение, предложить его нам». Тестирование и оценка эффективности таких механизмов возможны на пилотных площадках.

Кроме того, глава региона допустил введение социальной электронной записи на АЗС. «Может, мы сделаем запись электронную для социальных слоев населения: для беременных, для семей с детьми, с инвалидами», — поделился планами Кобзев.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации ситуации на рынке. После этого вице-премьер Александр Новак поручил регионам на постоянной основе отслеживать наличие топлива, уровень цен и состояние запасов, а также оперативно информировать о возникающих проблемах. По словам Новака, одной из причин напряженной ситуации стали атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

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