Иркутский губернатор рассказал о «плане Б» для стабилизации рынка топлива

В эфире Радио РБК Кобзев отметил, что в Иркутской области рассматривают варианты комбинаций из различных мер для стабилизации ситуации с топливом, включая отпуск бензина по четным и нечетным госномерам: «Я думаю, что автомобилисты, наше сообщество автомобилистов, IT-технологии, компании вот эти, кто сегодня предоставляет эти услуги, должны все-таки найти комплексное решение, предложить его нам». Тестирование и оценка эффективности таких механизмов возможны на пилотных площадках.