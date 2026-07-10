Росстат отчитался об инфляции в 6% за июнь

В июне Банк России, снизив ключевую ставку до 14,25%, сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5−5,5%. При этом регулятор предупредил о сохраняющихся проинфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой, ускорением кредитования и временным снижением производства моторного топлива. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что именно эти факторы ограничивают возможности для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики.