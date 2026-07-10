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Росстат отчитался об инфляции в 6% за июнь

За месяц потребительские цены выросли на 0,87%, а с начала года — на 4,19%, следует из опубликованных статистическим ведомством данных.

Источник: РБК

Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,02% против 5,31% месяцем ранее. За июнь потребительские цены выросли на 0,87%, а с начала года — на 4,19%, следует из данных Росстата.

Показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января 2026 года, когда он составлял 6,58%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,65%, непродовольственные — на 1%, услуги — также на 1%.

Наиболее заметный рост цен среди продуктов зафиксирован на репчатый лук (+26,1%), картофель (+23,1%), белокочанную капусту (+14,7%), свеклу (+13,8%) и морковь (+10,4%). При этом яйца подешевели на 9,6%, сливочное масло — на 1,4%.

Бензин за июнь подорожал на 6,88%, дизельное топливо — на 7,1%, газомоторное топливо — на 8,1%. С начала года цены на бензин выросли на 11,78%, а в годовом выражении — на 19,90%.

По итогам прошлого года инфляция в России составила 5,59%, снизившись почти вдвое по сравнению с 9,52% годом ранее, сообщал Росстат. В июле Банк России подтвердил, что при оценке ценовой динамики использует исключительно официальные данные статистического ведомства. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не располагает какими-либо «настоящими» данными по инфляции, отличными от статистики Росстата.

В июне Банк России, снизив ключевую ставку до 14,25%, сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5−5,5%. При этом регулятор предупредил о сохраняющихся проинфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой, ускорением кредитования и временным снижением производства моторного топлива. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что именно эти факторы ограничивают возможности для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики.

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