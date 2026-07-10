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Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Что меняется: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ)», — рассказал губернатор.

По его словам, благодаря новой системе больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер, а автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Также система уравняет шансы всех пользователей — скорость интернета или количество устройств больше не повлияют на результат.

«После того как система рандомно выберет вашу заявку, вам нужно будет подтвердить в течение 5 минут, что вы готовы заправиться на следующий день. Если подтверждение не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора», — пояснил Развожаев.

После использования кода новую заявку можно будет подать через семь календарных дней. Заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью.

Автовладелец может изменить тип топлива в уже поданной заявке, что не снизит вероятность получения кода. Если нужно сменить госномер, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.

Рассылка QR-кодов начнется в пятницу, 10 июля, с 22:00.

Ранее сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.

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