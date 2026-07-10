Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо

«После того как система рандомно выберет вашу заявку, вам нужно будет подтвердить в течение 5 минут, что вы готовы заправиться на следующий день. Если подтверждение не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора», — пояснил Развожаев.