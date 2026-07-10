Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо

«Что меняется: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ)», — рассказал губернатор.
По его словам, благодаря новой системе больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер, а автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Также система уравняет шансы всех пользователей — скорость интернета или количество устройств больше не повлияют на результат.
«После того как система рандомно выберет вашу заявку, вам нужно будет подтвердить в течение 5 минут, что вы готовы заправиться на следующий день. Если подтверждение не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора», — пояснил Развожаев.
После использования кода новую заявку можно будет подать через семь календарных дней. Заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью.
Автовладелец может изменить тип топлива в уже поданной заявке, что не снизит вероятность получения кода. Если нужно сменить госномер, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.
Рассылка QR-кодов начнется в пятницу, 10 июля, с 22:00.
Ранее сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.