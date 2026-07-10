РБК узнал о подготовке новых мер поддержки топливного рынка

Кроме того, рассматривается разработка механизма своповых операций с нефтепродуктами, чтобы оптимизировать логистику поставок топлива на востоке и западе России. По словам одного из собеседников РБК, он может работать примерно так: если компания купила топливо на бирже на определенном базисе поставки, но ближе к ней находится другой НПЗ, то именно это предприятие займется поставкой.