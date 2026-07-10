Shein получила разрешение на IPO в Гонконге

В 2024 году компания попыталась разместиться в Лондоне и в 2025 году даже получила на это разрешение от британского управления по финансовому регулированию и контролю. Но на него не дала согласие Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая. Тогда Shein перенаправила заявку на размещение в Гонконг. Разрешения от китайского регулятора компания ожидала около года.