В Шатковском округе отремонтировали дороги к Ключищам и Чистому Полю

Также завершен ремонт более двух километров дороги к селу Чистое Поле. На эти работы направили 37,5 млн рублей. Оба подъезда примыкают к трассе Шатки — Лесогорск — Большой Макателем, которую полностью привели в нормативное состояние в 2022 году. Вдоль этой дороги расположены девять населенных пунктов. Ранее уже были обновлены подъезды к Полетаевке и Елховке, а следующей в планах значится дорога к селу Корино.