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Алиханов заявил, что ФНБ выделит средства для выпуска Ил-114−300

ФНБ выделит деньги на лизинг самолетов Ил-114−300, соответствующее поручение подписал президент Владимир Путин. Решение принято в интересах авиакомпании «Аврора» и других перевозчиков на Севере и Дальнем Востоке.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин подписал поручение о выделении средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для дофинансирования производства самолетов Ил-114−300, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин», — сказал Алиханов журналистам на выставке «Иннопром» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, решение напрямую связано с необходимостью обновить парк авиакомпаний, осуществляющих перелеты в северных широтах и на Дальнем Востоке.

Выделенные деньги передадут лизинговым компаниям для обеспечения льготных условий строительства судов.

«Конечно, всем нужен льготный лизинг. Схема сложена, ресурсы определены», — подчеркнул Алиханов.

В частности, бенефициаром программы станет авиакомпания «Аврора», базирующаяся в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске.

Ил-114−300 — российский пассажирский турбовинтовой самолет для местных авиалиний. Является модернизированной версией Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году), предназначен для замены Ан-24, а также машин иностранного производства аналогичного класса.

В феврале полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать себестоимость производства и эксплуатации Ил-114−300 и создать меры для их снижения при сохранении качества и безопасности.

Особое внимание в проекте уделено эксплуатационным характеристикам Ил-114−300. Для обеспечения регулярного сообщения с удаленными населенными пунктами России самолет должен обладать способностью работать на неподготовленных взлетно-посадочных полосах.

Алиханов заверил, что техническая подготовка к эксплуатации в таких условиях находится на финальной стадии.

«В следующем году будут внесены в сертификат изменения, которые позволят этой машине уже официально садиться на грунтовую полосу», — резюмировал Алиханов.

В прошлом году ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) и «Аврора» договорились о передаче в лизинг 11 новых самолетов Ил-114−300. Первые поставки (три штуки) запланированы на 2027 год, остальные — к 2028 году.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров на ПМЭФ вручил управляющему директору разработчика Ил-114−300 компании «Ил» (входит в ГК «Ростех») Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа Ил-114, в который была включена модель Ил-114−300.

Накануне Росавиация заявила, что АО «Ил» ведет работу над расширением ограничений карты данных сертификата, оно уже направило заявки в агентство и проводит испытания.

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