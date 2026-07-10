Алиханов заявил, что ФНБ выделит средства для выпуска Ил-114−300

«В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин», — сказал Алиханов журналистам на выставке «Иннопром» (цитата по «Интерфаксу»).