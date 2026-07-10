Аудиторам-нарушителям запретят работать с общественно значимыми компаниями

Изменение появилось в результате анализа практики исключения аудиторских организаций из реестра ЦБ. «В случае, когда Банк России исключает аудиторскую организацию из реестра за грубые нарушения обязательных требований, она продолжает оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям», — указано в пояснительной записке. В частности, речь идет неоднократных нарушениях требований по независимости, неисполнение обязанности по хранению полученных или составленных при оказании аудиторских услуг документов, несоблюдение запрета по хранению данных и размещению баз данных за пределами России, представление ненадлежащего аудиторского заключения. Эти нарушения свидетельствуют о ненадлежащем качестве аудиторских услуг и «влекут значимые негативные последствия не только для аудируемого лица, но для экономики в целом», уверены авторы законопроекта.