Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 53%

Готовность второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 53%. Строительство одной из самых важных транспортных магистралей города продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.