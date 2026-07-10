Цены на бензин в июне выросли почти на 7%

По словам вице-премьера Александра Новака, нефтяные компании в России держат цены на заправках на уровне, не превышающем инфляцию. Он добавил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать на повышении цены. Вместе с этим он призвал ФАС внимательно следить за такими случаями.