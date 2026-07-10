Минсельхоз: потребности АПК в топливе обеспечивают в приоритетном порядке

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что ситуация с поставками горючего остаётся полностью контролируемой. Он подчеркнул, что главный вопрос в период подготовки к массовой уборке урожая — это доступность ресурсов, и в первую очередь топлива. По словам Патрушева, совместная работа Минсельхоза и Минэнерго по отслеживанию поставок ГСМ ведётся постоянно.