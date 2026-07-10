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Минсельхоз: потребности АПК в топливе обеспечивают в приоритетном порядке

Минэнерго подтвердило наличие необходимых для АПК объемов топлива.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхоз России заявил, что агропромышленный комплекс страны полностью обеспечен топливом в приоритетном порядке. Ведомство подтвердило, что Минэнерго согласовало необходимые объёмы горючего для нужд аграриев, а сейчас все силы направлены на оперативную доставку ресурсов непосредственно производителям.

«Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев», — уточнили в Минсельхозе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что ситуация с поставками горючего остаётся полностью контролируемой. Он подчеркнул, что главный вопрос в период подготовки к массовой уборке урожая — это доступность ресурсов, и в первую очередь топлива. По словам Патрушева, совместная работа Минсельхоза и Минэнерго по отслеживанию поставок ГСМ ведётся постоянно.