Цивилев связал запрет на экспорт дизеля с предотвращением ажиотажа

Запрет на экспорт дизельного топлива из России был введен для того, чтобы снизить ажиотаж, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по вопросам обеспечения АПК топливом под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Он подчеркнул, что запасы дизеля в России есть.