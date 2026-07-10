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Минсельхоз рассказал о работе над обеспечением аграриев топливом

Аграриев обеспечат топливом в приоритетном режиме, заявили в Минсельхозе по итогам совещания. Минэнерго подтвердило наличие достаточных объемов горючего.

Источник: РБК

Агропромышленный комплекс получает топливо в приоритетном порядке, это позволяет удерживать стабильный ход полевых работ, сообщили в Минсельхозе.

Глава ведомства Оксана Лут провела совещание, посвященное вопросам снабжения агропромышленного АПК. В обсуждении приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных ведомств.

В Минсельхозе подчеркнули, что ключевой задачей является соблюдение сезонных графиков поставок, согласно поручению президента Владимира Путина. Основной приоритет отдан обеспечению топливом полевых работ, а также логистических процессов — перевозки сырья и доставки готовой продукции в торговые сети.

«Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В свою очередь, в Минэнерго подтвердили наличие необходимых объемов топлива на рынке. Параллельно ФАС осуществляет мониторинг цен.

С весны в ряде регионов России местные власти фиксировали проблемы с поставками топлива. В Кремле заявили, что над решением проблем с бензином работают все уровни властей.

4 июля президент Владимир Путин подписал закон, который среди прочего направлен на обеспечение бензином и дизельным топливом внутреннего рынка. Поправки разрешают смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива. 8 июля Путин на совещании с членами правительства заявил, что дефицита топлива в АПК нет. «Все там обеспечено. И надеюсь, что так и будет», — сказал он.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что временные ограничения на экспорт нефтепродуктов не оказывают влияния на наличие и доступность потребительских товаров в магазинах.

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