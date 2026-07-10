Минсельхоз рассказал о работе над обеспечением аграриев топливом

4 июля президент Владимир Путин подписал закон, который среди прочего направлен на обеспечение бензином и дизельным топливом внутреннего рынка. Поправки разрешают смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива. 8 июля Путин на совещании с членами правительства заявил, что дефицита топлива в АПК нет. «Все там обеспечено. И надеюсь, что так и будет», — сказал он.