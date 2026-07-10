В Липецкой области появились системы отслеживания наличия топлива на АЗС

Первый сервис предоставляет информацию от волонтеров о заправках «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Teboil и «Газпрома» только в Липецке, но скоро распространится и на другие муниципалитеты. Второй сервис работает как агрегатор: он собирает информацию из открытых источников по всем сетям АЗС в регионе.