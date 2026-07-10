Новак обсудил с главой кабмина Алтая обеспечение региона топливом

Кроме того, обсуждались текущее состояние электросетевой инфраструктуры региона, меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей, перспективы модернизации действующих мощностей и развития электросетевого хозяйства. «Была отмечена необходимость системной работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения населения, социальных объектов и предприятий, в том числе в периоды сезонных пиковых нагрузок», — отметили в кабмине.