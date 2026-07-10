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Новак обсудил с главой кабмина Алтая обеспечение региона топливом

Также обсуждались текущее состояние электросетевой инфраструктуры, меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей, перспективы модернизации действующих мощностей и развития электросетевого хозяйства.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым, на которой обсуждалось функционирование топливного рынка региона и состояние электросетевой инфраструктуры, сообщило правительство РФ.

«Отдельно было рассмотрено функционирование топливного рынка Республики Алтай. Стороны обсудили обеспечение регионального спроса на нефтепродукты, стабильность поставок, работу логистической инфраструктуры, принимаемые меры и используемые инструменты, направленные на поддержание сбалансированной ситуации с топливообеспечением региона, включая координацию поставок, формирование необходимых запасов и мониторинг ценовой динамики», — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались текущее состояние электросетевой инфраструктуры региона, меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей, перспективы модернизации действующих мощностей и развития электросетевого хозяйства. «Была отмечена необходимость системной работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения населения, социальных объектов и предприятий, в том числе в периоды сезонных пиковых нагрузок», — отметили в кабмине.

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