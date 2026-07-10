США расширили санкции против Ирана и связанных с ним компаний

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Ирана, включив в ограничительный список восемь физических лиц и шесть компаний. В числе попавших под рестрикции оказался финансист Али Ансари, которого американские власти считают участником сети, обслуживающей интересы представителей иранского руководства.
По данным Министерства финансов США, санкции также затронули организации, зарегистрированные в Иране, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Сент-Китсе и Невисе. В Вашингтоне считают, что эти структуры задействованы в финансовых операциях, связанных с иранскими элитами.
Кроме того, американские власти объявили о введении ограничений в отношении ряда иранских обменных домов. По версии Минфина США, через них ежегодно проходят многомиллиардные денежные потоки в интересах банков, уже находящихся под санкциями, при этом для сокрытия операций используется сеть подставных компаний.
Ранее лидер США Дональд Трамп выступил с заявлением, что американцы поддерживают силовой курс в отношении Ирана, а также требуют жестких мер, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.