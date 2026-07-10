США расширили санкции против Ирана и связанных с ним компаний

Кроме того, американские власти объявили о введении ограничений в отношении ряда иранских обменных домов. По версии Минфина США, через них ежегодно проходят многомиллиардные денежные потоки в интересах банков, уже находящихся под санкциями, при этом для сокрытия операций используется сеть подставных компаний.