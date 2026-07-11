Россиянам рассказали, почему нельзя шутить в комментариях к банковским переводам

По словам юриста, не существует специального списка запрещённых для использования в комментариях к переводам слов. Тем не менее подозрительным может показаться указание на ведение физлицом коммерческой деятельности. Также не стоит даже в шутку использовать слова и формулировки, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, оружием, взятками, терроризмом, наркотиками, мошенничеством, азартными играми, отмыванием денег, угрозами, фиктивными сделками.