Россиянам рассказали, почему нельзя шутить в комментариях к банковским переводам

Сообщение к банковскому переводу может стать поводом для дополнительной проверки со стороны банка и даже привести к блокировке средств. Такое может произойти, если перевод сопровождается двусмысленным или провокационным комментарием. Об этом напомнил юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
По словам юриста, не существует специального списка запрещённых для использования в комментариях к переводам слов. Тем не менее подозрительным может показаться указание на ведение физлицом коммерческой деятельности. Также не стоит даже в шутку использовать слова и формулировки, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, оружием, взятками, терроризмом, наркотиками, мошенничеством, азартными играми, отмыванием денег, угрозами, фиктивными сделками.
«В целом, чтобы действительно избежать проблем, при переводе с карты на карту поле “сообщение получателю” лучше не заполнять совсем», — сказал Хаминский РИА Новости.
Когда перевод самому себе может привести к блокировке карты, узнайте здесь на KP.RU.
Ранее финэксперт Дмитрий Модель перечислил четыре шага при блокировке банковской карты.