Новые правила отпускных: как теперь производятся расчеты

В РФ с осени 2025 года ввели новые правила расчета отпускных. Они производятся немного иначе. В целом система остается прежней. Однако теперь в расчет отпускных включены премии. Об этом подробно рассказала главный бухгалтер юридической фирмы Екатерина Голубкова в интервью агентству «Прайм».
Эксперт назвала главным новшеством включение в расчет квартальных и годовых премий, а также сумм повышения зарплаты. Однако следует помнить о важном нюансе. Если руководитель премирует работника за рамками принятых организацией документов, на расчет отпускных это не повлияет.
«Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое Положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных», — прокомментировала Екатерина Голубкова.
Одним из самых выгодных месяцев для отпуска является декабрь. Кроме того, отпускные можно получить без потерь в июле, сентябре и октябре 2026 года. Лучше всего уходить на отдых в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.