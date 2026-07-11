В Омске выставлена на продажу сеть пекарен

В сеть входит семь торговых точек, расположенных в разных районах города. В сумму сделки включено всё необходимое оборудование для производства и продажи, а также права аренды на помещения. Помимо этого, новый владелец получит отлаженные бизнес-процессы, уже сформированный штат сотрудников, наработанную базу поставщиков и клиентов.