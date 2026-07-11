Во «Вкусно — и точка» заявили, что цены в сети растут ниже продуктовой инфляции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Цены в сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» растут темпами ниже продуктовой инфляции. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.
«Мы вынуждены повышать цены, поскольку они растут и у наших поставщиков. Однако за счет масштаба бизнеса, а также благодаря долгосрочным отношениям с поставщиками, наши цены растут ниже продуктовой инфляции», — сказал он.
Пароев отметил, что гости ценят сеть за доступность, поэтому компания стремится сдерживать рост цен, чтобы он был минимально чувствителен для потребителей.
По его словам, на сегодняшний день россияне стали реже посещать рестораны и кафе, отдавая предпочтение предприятиям быстрого обслуживания. «У нас более доступный чек, есть специальные предложения, а опыт и качество блюд ничем не хуже», — заметил глава «Вкусно — и точка».