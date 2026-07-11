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293 подростка из многодетных семей нашли работу в Нижегородской области

За полгода число трудоустроенных через кадровый центр многодетных родителей выросло вдвое.

Нижегородский кадровый центр «Работа России» помог с трудоустройством 293 подросткам из многодетных семей в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кроме того, при поддержке службы занятости постоянную работу нашли 48 многодетных родителей региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в два раза — в первом полугодии 2025 года трудоустроиться смогли 24 человека.

В кадровом центре отметили, что многодетным семьям доступны профориентация, помощь в подборе вакансий, обучение новым специальностям и сопровождение на всех этапах трудоустройства. Для подростков также действуют программы временной занятости в свободное от учебы время, позволяющие получить первый профессиональный опыт.

Ранее сообщалось, что 204 000 рублей в месяц составляет зарплата мечты у нижегородцев.