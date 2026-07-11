293 подростка из многодетных семей нашли работу в Нижегородской области

В кадровом центре отметили, что многодетным семьям доступны профориентация, помощь в подборе вакансий, обучение новым специальностям и сопровождение на всех этапах трудоустройства. Для подростков также действуют программы временной занятости в свободное от учебы время, позволяющие получить первый профессиональный опыт.