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В Приморье стартовал приём заявок на субсидии для туристических объектов

Предпринимателям могут компенсировать до 70% затрат на обустройство смотровых площадок, парковок и пешеходных маршрутов. Заявки принимают до 7 сентября.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье начался отбор на получение субсидий для благоустройства туристических объектов. Государство готово возместить до 70% расходов, но не более 10 миллионов рублей на одного заявителя, сообщила пресс-служба краевого министерства туризма.

Приём заявок стартовал 10 июля и продлится до 7 сентября 2026 года. Подать документы можно через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Средства разрешено направлять на обустройство мест, привлекающих путешественников: оборудование смотровых площадок, установку указателей, скамеек и урн, создание пешеходных маршрутов, организацию парковок. Главное условие — объект должен быть доступен для гостей и работать на привлечение туристов в регион.

В минтуризма подчеркнули: субсидия призвана стимулировать развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах. В приоритете — проекты, которые повышают комфорт и безопасность отдыхающих.