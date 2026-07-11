2ГИС запустила карту с данными о наличии бензина на заправках

На карте отмечены заправки с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, а также какие ограничения действуют на АЗС (есть ли лимит на заправку, можно ли приехать с канистрой). Кроме того, сервис отображает, есть ли очередь на заправке и насколько она велика.