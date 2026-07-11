2ГИС запустила карту с данными о наличии бензина на заправках

Компания 2ГИС запустила сервис, позволяющий автомобилистам узнать о наличии бензина на более чем 29 тыс. заправок по всей России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Карта бензина доступна в приложении и на сайте benzin.2gis.ru. Наличие топлива на АЗС определяется на основе обезличенных данных о транзакциях «Сбера», который выступил партнером сервиса. Кроме того, карта учитывает сообщения пользователей.
На карте отмечены заправки с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, а также какие ограничения действуют на АЗС (есть ли лимит на заправку, можно ли приехать с канистрой). Кроме того, сервис отображает, есть ли очередь на заправке и насколько она велика.
«Мы запустили карту бензина в 2ГИС, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Пользователи уже делятся информацией о наличии топлива на АЗС в 2ГИС, с запуском нового сервиса это стало еще проще — в карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь», — отметил руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.
Ранее «Яндекс» сообщил, что начал тестировать интерактивную карту с актуальной информацией о наличии топлива на заправках, она стала доступна всем пользователям приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» 8 июля. Помимо данных о наличии бензина, сервис также отображает сведения об очередях на АЗС.
Следом свою карту с информацией о наличии топлива более чем на 20 тыс. АЗС по всей России запустил Т-банк. Данные в сервисе обновляются автоматически — для каждой станции видно время последней покупки и степень актуальности данных.
9 июля о запуске сервиса поиска АЗС с топливом в наличии сообщил «Сбер». Карта охватывает около 23 тыс. заправок по всей России, каждой присваивается статус актуальности на основе анализа операций, которые с высокой вероятностью связаны с покупкой топлива.
На следующий день заработала веб-версия сервиса для поиска автозаправочных станций от Альфа-банка. Карта в реальном времени показывает наличие всех видов топлива более чем на 21 тыс. АЗС по всей стране. Содержание карты формируется на основе информации, которую банк получает от партнеров, операторов фискальных данных (ОФД), десятков тысяч POS-терминалов на автозаправочных станциях по всей стране и других источников.
По подсчетам РБК, полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули около 80 российских регионов. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка.
По словам вице-премьера Александра Новака, к дефициту на топливном рынке России привели «прилеты» по нефтеперерабатывающим заводам.
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