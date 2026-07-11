В Казахстане в начале июля запустили крупные производства на $6,9 млн — правительство

В городе Кентау Туркестанской области был открыт завод оптического кабеля. Предприятие «Kentau Cable Industries» с инвестициями в размере 1,7 млрд тенге ($3,7 млн) будет выпускать 33 тысячи километров кабеля в год для скоростного интернета. Создано 100 рабочих мест, отметили в правительстве.