В Казахстане в начале июля запустили крупные производства на $6,9 млн — правительство

Промышленность и инвестиции
В городе Кентау Туркестанской области был открыт завод оптического кабеля. Предприятие «Kentau Cable Industries» с инвестициями в размере 1,7 млрд тенге ($3,7 млн) будет выпускать 33 тысячи километров кабеля в год для скоростного интернета. Создано 100 рабочих мест, отметили в правительстве.
Завод электрооборудования ElectroCore был открыт в области. Тут запущено производство металлических шкафов для спецтехники.
«Инвестиции составили 1,5 млрд тенге ($3,3 млн), мощность — до 12 тыс. единиц продукции в год. Создано 100 рабочих мест», — сообщил Кабмин.
Также были запущены инфраструктурные проекты. Сейчас ведется реконструкция 30 железнодорожных вокзалов.
«Завершена крупнейшая модернизация вокзальной инфраструктуры по всей стране. Обновлены кровля, фасады и инженерные сети, создана безбарьерная среда — пандусы, лифты, тактильные дорожки», — сообщило правительство.
Продолжается и укладка дорожного полотна. По стране асфальт уложен на 120 км дорог республиканского значения. К примеру в Сауранском районе Туркестанской области сдан после ремонта 4-километровый участок дороги областного значения «Туркестан — Кентау — Енбекши — Дихан».
Водное хозяйство и безопасность
Реконструировано 1,5 км аварийных участков канала им. Д. Конаева. Это улучшит водоснабжение 33,3 тыс. га сельхозугодий, подчеркнули в правительстве.
Модернизирован и канал «Найман» в Туркестанской области. Протяженность объекта — 26 км, было построено 75 гидротехнических сооружений для сокращения потерь воды.
В селе Тоган Западно-Казахстанской области завершены работы на гидротехнических сооружениях для безопасного пропуска паводковых вод и защиты населенных пунктов. Полным ходом заработает Кировское водохранилище.
Социальная инфраструктура
В социальной сфере тоже открыты новые проекты. Так, в Актобе открыт новый ФОК для греко-римской и вольной борьбы, рассчитанный на одновременную тренировку до 200 спортсменов.