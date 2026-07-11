Пик сезона на Черном море: прогнозы экспертов и цены на июль-август

Высокий сезон на курортах Краснодарского края в самом разгаре. В Анапе загрузка отелей сейчас составляет 70%, в Сочи к середине июля — началу августа ожидается пиковая загрузка средств размещения. По мнению экспертов, для отдыхающих этот курортный сезон может стать одним из лучших за последние годы, несмотря на существующие сложности. Об обстановке на пляжах, ситуации с бронированием в оставшиеся два месяца лета и о влиянии на турпоток перебоев с бензином — в нашем материале.
Уровень бронирования вырос на треть: обстановка в Анапе в середине лета
На черноморских курортах много отдыхающих — люди загорают на пляжах, гуляют по набережным. Погода стоит ясная, солнечная, а вода в море прогрелась до комфортных 25−26 градусов.
«Мы недавно вернулись из отпуска, отдыхали в конце июня с семьей в Анапе, — рассказывает жительница Динского района Марина Колосовская. — Обстановка на разных пляжах своя — где-то отдыхающих битком, негде даже свое полотенце положить на песке, а где-то вполне свободно. Мы в прошлом году не смогли поехать с детьми на курорт, ждали, когда снимут ограничения, поэтому отправились нынешним летом. Забронировали отель за пару недель до поездки. Номер на семью из двух взрослых и двух детей нам обошелся почти в 10 тыс. рублей за сутки. В стоимость включены завтраки. Обедать и ужинать ходили в кафе. В среднем на питание у нас уходило 5−6 тыс. рублей в день. Посетили музей, отдохнули в аквапарке, в общем, хорошо провели отпуск, накупались в море, единственное, местами оно сильно цвело».
В настоящее время в Анапе открыты 75 пляжей. Как сообщили в краевом оперштабе, еще 11 береговых территорий проходят экспертизу для получения разрешительных документов. Все эти участки засыпаны новым песком. Как говорят эксперты, после восстановления и открытия пляжей уровень бронирования на лето вырос на треть. Сейчас загрузка отелей составляет 70%.
«В этом году ситуация у нас намного лучше, чем в прошлом. Все пляжи открыты, их привели в порядок, отдыхающие есть, — говорит владелица небольшого гостевого дома Валентина Рубцова. — Я сдаю всего три комнаты, и, как правило, заселяются постоянные гости, так вот прошлым летом приехала только одна семья на две недели в августе. В этот раз заняты почти все номера и на июль, и на август. Сейчас у меня остановились гости из Ярославля. Они планировали поехать в Крым, но в итоге передумали и теперь отдыхают у нас. И такие случаи не единичны».
Сезон-2026: сложный для отельеров, но комфортный для туристов — эксперт о ситуации в Сочи
Сочи с начала года принял более 3,1 млн туристов, к середине июля-началу августа ожидается пиковая загрузка средств размещения. Хотя многие эксперты признают, что туристическая отрасль сейчас переживает не лучшие времена.
«Мы не раз говорили на своих мероприятиях, что курортный сезон-2026 — один из самых сложных для отельеров Юга России за последние 15 лет, — комментирует председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. — С одной стороны, снижение покупательной способности населения плюс многие работники оборонных предприятий сейчас просто не могут уехать в отпуск из-за высокой занятости. Добавьте сюда периодические ограничения работы аэропортов. Правда, тут есть нюанс. Про задержки рейсов сообщают многие СМИ, но по факту около 90% самолетов прилетают вовремя, о чем почти никто не пишет. Так формируется общий негативный фон. Я же каждый день общаюсь с туристами и прекрасно вижу, как они проводят время в Сочи. Им уделяют максимум внимания, персонал приветливый, постоянно проходят какие-то акции, дарят подарки. Любой вопрос решается моментально. На пляжах, у бассейнов, в медцентрах и спа — везде комфортно и без толп».
По словам эксперта, для самих отдыхающих этот сезон может стать одним из лучших за последние годы.
«Несмотря на все сложности, те, кто решился приехать, а таких немало, получают отличный отдых по доступным ценам. Сейчас турист может выбрать из множества действительно выгодных предложений, — продолжает спикер. — Как человек, проработавший в индустрии более 29 лет, дам совет — бронируйте туры только через хороших, проверенных турагентов и операторов. Так вы за тот бюджет, который планируете потратить, получите по-настоящему качественную услугу».
Дмитрий Богданов добавил, что бархатный сезон в этом году продлится до середины ноября, т.к., по прогнозам синоптиков, нас ждет теплая продолжительная осень.
«Надеемся, что ситуация скоро нормализуется»: почему туристы не решаются ехать на море на машине.
Многие туристы едут в отпуск на личном автомобиле, однако сложившаяся нестабильная ситуация с бензинов в стране создает риск остаться с пустым баком в пути. Некоторые отельеры уже признают, что гости стали отменять бронирования из-за таких опасений.
«В целом этот летний сезон, как и предполагалось, оказался чуть лучше прошлогоднего, загрузка увеличилась на 25−30%, но на данный момент мы наблюдаем волну отказов, и связана она напрямую с ситуацией с бензином, — говорит исполнительный директор санатория в Анапе Карина Ватьян. — Люди признаются, что боятся ехать, потому что перебои с топливом есть не только в нашем крае, но и в других регионах, через которые пролегает маршрут, в том числе из Москвы. Гости переживают, что не смогут добраться. Аннуляции начались именно сейчас, в июле, на ближайшие даты. Надеемся, что в дальнейшем ситуация нормализуется».
Проблема с топливом действительно есть, часть заправочных периодически закрывается, к большинству АЗС скапливаются очереди машин. Например, в Краснодаре, Анапе, Новороссийске люди говорят, что им приходится больше 1−2 часов ждать, чтобы залить бак. Действует ограничение — не более 20−30 литров на автомобиль.
«На трассах ситуация получше, чем в городе, например, в выходные я ездил через Горячий Ключ, на большинстве АЗС бензин есть, очереди имеются, но где-то стоят лишь несколько авто, где-то до 50−60 транспортных средств, — поделился наблюдениями краснодарец Максим Супрун. — Но отмечу, пробки в сторону моря тоже есть, отдыхающие все же едут».
Как экономить бензин? Советы эксперта
"Как экономично расходовать бензин во время езды? Прежде всего автомобиль должен быть технически исправен, поскольку любые неполадки ведут к перерасходу бензина. В первую очередь это касается двигателя и воздушного фильтра, также частые причины повышенного потребления — забитый топливный фильтр, недостаточное давление в шинах и дефекты электропроводки, — рассказал генеральный директор сети автопрокатов в России Дмитрий Матвеев.
Он отметил, что стиль вождения тоже имеет значение. Так, резкие ускорения и частые торможения заставляют мотор работать на пределе, поэтому лучше выбрать более длинный маршрут, но без пробок. Движение в плотном потоке на низкой скорости с постоянными рывками увеличивает расход, как и длительная работа двигателя на холостом ходу. При остановке дольше минуты имеет смысл заглушить мотор. Оптимальная экономичная скорость зависит от аэродинамики конкретного авто и обычно составляет 80−90 км/ч.
«Также на потребление влияет вес машины, поэтому лучше обойтись без внешнего багажника и убрать из салона все лишнее. Что касается кондиционера, то потери топлива от его работы в современных машинах ниже, чем от открытых окон, ухудшающих аэродинамику», — заключил эксперт.