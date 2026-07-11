Пик сезона на Черном море: прогнозы экспертов и цены на июль-август

«В этом году ситуация у нас намного лучше, чем в прошлом. Все пляжи открыты, их привели в порядок, отдыхающие есть, — говорит владелица небольшого гостевого дома Валентина Рубцова. — Я сдаю всего три комнаты, и, как правило, заселяются постоянные гости, так вот прошлым летом приехала только одна семья на две недели в августе. В этот раз заняты почти все номера и на июль, и на август. Сейчас у меня остановились гости из Ярославля. Они планировали поехать в Крым, но в итоге передумали и теперь отдыхают у нас. И такие случаи не единичны».