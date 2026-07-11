В Волжском рассказали об основных тратах из дефицитного бюджета

В Волжском отчитались о расходовании дефицитного бюджета, назвав образование основной строкой расходов.
— Итоги исполнения главного финансового документа города обсудили накануне на заседании депутатской комиссии, — прокомментировали в пресс-службе администрации города-спутника. — Доходы составили 8,83 миллиарда рублей, расходы — 8,98 миллиардов. Дефицит бюджета составил 150 миллионов, что соответствует плановому уровню.
Основные доходы Волжский, как и прежде, получил от уплаты НДФЛ, имущественных и земельных налогов — в общей сложности в городе собрали 3,02 миллиарда рублей. За счет аренды и продажи жилья чиновники перевыполнили план на 1,4%.
— Почти 99% бюджетных средств, а именно 4,32 миллиарда рублей были направлены на образование, — подчеркнули в администрации Волжского. — Еще на 1,1 млрд. рублей «потянула» сфера ЖКХ и благоустройства. Почти 420 миллионов потрачены на соцподдержку.
Фото Павла Мирошкина.