В Волжском рассказали об основных тратах из дефицитного бюджета

— Почти 99% бюджетных средств, а именно 4,32 миллиарда рублей были направлены на образование, — подчеркнули в администрации Волжского. — Еще на 1,1 млрд. рублей «потянула» сфера ЖКХ и благоустройства. Почти 420 миллионов потрачены на соцподдержку.