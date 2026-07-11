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В Татарстане на проведение демонстрационного экзамена выделили 64,9 млн рублей

В бюджете Татарстана на этот год предусмотрено 64,9 млн руб. на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением демонстрационного экзамена. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Демонстрационный экзамен проводится для независимой оценки уровня подготовки выпускников.

В ходе испытания участники выполняют практические задания в условиях, приближенных к реальным производственным процессам.