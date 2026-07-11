В Омской области ищут подрядчика, который отремонтирует мост за 180 миллионов рублей

В Омской области объявлен поиск подрядчика на проведение капитального ремонта моста, расположенного на трассе Обходная «Калачинск — Архангелка». Соответствующая информация была размещена на платформе госзакупок. Начальная сумма контракта превышает 180 миллионов рублей.
Согласно документации, мостовое сооружение было открыто 32 года назад и на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. На объекте наблюдается разрушение стальных перекрытий и бетонных плит, что привело к обнажению арматуры в отдельных местах. Кроме того, зафиксированы повреждения тротуаров, деформация пролётных балок, а лестничные спуски представляют опасность для пешеходов. Асфальтовое покрытие проезжей части испещрено трещинами и выбоинами.
В ходе ремонтных работ исполнителю предстоит разобрать устаревшие элементы и полностью заменить дорожное полотно. Планом предусмотрено восстановление промежуточных опор, установка новых деформационных швов, монтаж современного оцинкованного барьерного ограждения, а также создание системы отвода воды.
Завершение ремонта намечено на 30 октября 2027 года. Заявки от заинтересованных организаций будут приниматься до 24 июля.