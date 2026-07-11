Половина прожиточного минимума в Татарстане тратится на еду

В Татарстане подсчитали, что большая часть прожиточного минимума отводится на продукты. По данным Центра экономических исследований при Кабмине республики, величина прожиточного минимума в регионе в июле 2026 года равна 14 729 рублей. Почти половину этой суммы — 6 931 рубль (47,06%) — предполагается тратить на питание.
Остальные статьи расходов выглядят так: на оплату услуг закладывается 5 996 рублей (40,7%), на непродовольственные товары — 1 124 рубля (7,63%), а на уплату налогов — 677 рублей (4,6%).
Если разбирать траты на еду подробнее, то в структуре продуктовой корзины наибольшие доли занимают овощи (27,07%) и молочная продукция (24,98%). Существенную часть также составляют расходы на хлеб — 17,7%, и на мясо — 11,67%. Меньшие доли отведены на фрукты и ягоды (5,95%), рыбу (5,03%), прочие продукты (5,57%) и сахар (2,02%).