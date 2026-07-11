Половина прожиточного минимума в Татарстане тратится на еду

Если разбирать траты на еду подробнее, то в структуре продуктовой корзины наибольшие доли занимают овощи (27,07%) и молочная продукция (24,98%). Существенную часть также составляют расходы на хлеб — 17,7%, и на мясо — 11,67%. Меньшие доли отведены на фрукты и ягоды (5,95%), рыбу (5,03%), прочие продукты (5,57%) и сахар (2,02%).