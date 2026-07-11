Гендиректор «Вкусно — и точка» не ожидает возвращения McDonald’s в Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не вернется на российский рынок, считает гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев. По его словам, на это есть две причины. Одна из них — значительные геополитические изменения.
Вторым фактором господин Пароев назвал изменение потребительских предпочтений. Он убежден, что «Вкусно — и точка» удалось завоевать доверие покупателей и укрепить позиции бренда. «По моим ощущениям, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго», — сказал он в интервью ТАСС.
McDonald’s объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания продала российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Сеть переименовали во «Вкусно — и точка». Стороны договорились, что американская корпорация сможет в течение 15 лет выкупить свои активы обратно «на рыночных условиях». Господин Говор тоже скептически оценивает шансы на возвращение McDonald’s в Россию.