Гендиректор «Вкусно — и точка» не ожидает возвращения McDonald’s в Россию

Вторым фактором господин Пароев назвал изменение потребительских предпочтений. Он убежден, что «Вкусно — и точка» удалось завоевать доверие покупателей и укрепить позиции бренда. «По моим ощущениям, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго», — сказал он в интервью ТАСС.