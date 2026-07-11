Торги фьючерсом на какао на Мосбирже в июне выросли в девять раз

В декабре 2024 года стоимость какао достигла исторического максимума, превысив $12 тыс. за тонну. В январе этого года цены на какао-бобы впервые почти за два года упали ниже $4700 за тонну. К лету они начали расти в цене: в конце июня цена на какао-бобы превысила $5000 за тонну. Trading Economics писал, что рост связан в том числе с опасениями по поводу поставок из-за плохой погоды.