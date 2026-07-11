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Мишустин направил более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма

Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении более 4,3 миллиарда рублей. Республике Крым предусмотрено более 3,7 миллиарда, Севастополю — почти 585 миллионов.

Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний туристического сектора.

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