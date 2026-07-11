Космические ракеты на Байконур начнет доставлять пермский тягач

Тягач способен перемещать состав массой 500 тонн. Технические характеристики огромной машины обеспечат нулевой уровень выбросов и бесшумность в зоне подготовки к пуску, а также мгновенную готовность к движению без предварительного прогрева. Плавное регулирование тягового электропривода даст возможность точного позиционирования груза.