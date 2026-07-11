В Краснодаре появились летние вакансии с зарплатой от 160 тысяч рублей

В топе вакансий в Краснодаре оказались позиции, где работодатели готовы платить от 150 до 160 тысяч рублей и выше. Самую высокую зарплату предлагают водителю категории Е — от 160 тысяч рублей в месяц. Менеджерам по продажам также готовы платить от 150 тысяч рублей, в том числе в сферах светового оборудования и автомобилей с пробегом.