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В Краснодаре появились летние вакансии с зарплатой от 160 тысяч рублей

В Краснодаре появились самые интересные вакансии июля с зарплатой от 160 тысяч рублей.

Источник: Время

В числе наиболее высокооплачиваемых предложений — работа для водителей, менеджеров по продажам, столяров и руководителей магазинов.

В топе вакансий в Краснодаре оказались позиции, где работодатели готовы платить от 150 до 160 тысяч рублей и выше. Самую высокую зарплату предлагают водителю категории Е — от 160 тысяч рублей в месяц. Менеджерам по продажам также готовы платить от 150 тысяч рублей, в том числе в сферах светового оборудования и автомобилей с пробегом.

Среди других заметных предложений — вакансия столяра-краснодеревщика с зарплатой от 130 тысяч рублей и директора магазина с доходом 100−120 тысяч рублей.