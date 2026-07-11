Краснодарский край вошел в пятерку регионов-лидеров по сбору черешни

В России по итогам 2025 года валовой сбор черешни во всех категориях хозяйств составил 54,8 тыс. тонн, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Из них в сельскохозяйственных организациях выращено 5,6 тыс. тонн, в хозяйствах населения — 47,2 тыс. тонн, в крестьянских хозяйствах — 2 тыс. тонн.
Согласно данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, основным фактором роста урожая стали более благоприятные климатические условия: увеличение осадков и большее число соцветий.
Структура рынка остается высококонцентрированной. Порядка 90% всей российской черешни выращивается в личных хозяйствах и КФХ. Более 90% всего объема обеспечивают пять регионов-лидеров. В их числе Ставропольский край (25,5 тыс. тонн), Республика Дагестан (13,5 тыс. тонн), Краснодарский край (3,5 тыс. тонн), Кабардино-Балкария (2,5 тыс. тонн) и Ростовская область (более 2,3 тыс. тонн). На остальные регионы пришлось 5,3 тыс. тонн.
Рост производства в прошлом году был достигнут несмотря на влияние неблагоприятных погодных условий, в результате которых часть плодовых насаждений была повреждена. На данный момент отрасль продолжает внедрять технологии, позволяющие ускорить созревание плодов и снизить зависимость от погоды. Например, в Ростовской области в эксплуатацию ввели первый в стране тепличный комплекс по выращиванию черешни в защищенном грунте площадью 0,2 га.
Отмечается, что использование защищенного грунта позволяет минимизировать климатические риски, получать более раннюю продукцию и повышать экономическую эффективность производства за счет выхода на рынок в период наиболее привлекательных цен.
Как отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков, в 2030 году урожай черешни только в организованном секторе может вырасти примерно в четыре раза — до 20 тыс. тонн. Этому будет способствовать расширение площадей промышленных садов, закладка интенсивных насаждений и внедрение новых технологий.