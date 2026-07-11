Краснодарский край вошел в пятерку регионов-лидеров по сбору черешни

Рост производства в прошлом году был достигнут несмотря на влияние неблагоприятных погодных условий, в результате которых часть плодовых насаждений была повреждена. На данный момент отрасль продолжает внедрять технологии, позволяющие ускорить созревание плодов и снизить зависимость от погоды. Например, в Ростовской области в эксплуатацию ввели первый в стране тепличный комплекс по выращиванию черешни в защищенном грунте площадью 0,2 га.