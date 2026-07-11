Госдума: отпуск является основанием для снижения платежей за ЖКУ

«Что касается воды, газа и водоотведения, здесь правило другое: списать плату по нормативу за время отпуска можно только в том случае, если у вас физически нет возможности установить счетчики, и это подтверждено официальным актом. Если счетчики стоят, вы и так заплатите только за то, что потребили. А вот за отопление, содержание жилья и капремонт платить придется в любом случае — эти расходы от вашего присутствия не зависят», — добавил Вольфсон.