Госдума: отпуск является основанием для снижения платежей за ЖКУ

Поездка в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней является законным основанием для снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь за вывоз мусора. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, передает РИА «Новости».
«Многие граждане не знают, что отъезд в отпуск или на дачу — это законное основание снизить платежи за коммуналку. Механизм четко прописан в постановлении правительства РФ № 354. Главное условие — вы должны отсутствовать дома более пяти полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения», — сказал Вольфсон.
Он отметил, что в первую очередь речь идет о перерасчете за вывоз мусора (ТКО). Депутат напомнил, что с 1 марта 2023 года закрыт правовой пробел — теперь перерасчет обязаны делать всем, независимо от того, как в регионе начисляется плата — с человека или с квадратного метра.
«Что касается воды, газа и водоотведения, здесь правило другое: списать плату по нормативу за время отпуска можно только в том случае, если у вас физически нет возможности установить счетчики, и это подтверждено официальным актом. Если счетчики стоят, вы и так заплатите только за то, что потребили. А вот за отопление, содержание жилья и капремонт платить придется в любом случае — эти расходы от вашего присутствия не зависят», — добавил Вольфсон.
По его словам, чтобы вернуть деньги, у гражданина есть право подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.
«Нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсную организацию и приложить документы: билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества», — подытожил парламентарий.