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Брянская область захватила лидерство по объему поставок продукции из Прикамья

Россельхознадзор досмотрел несколко сотен тонн продукции.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю опубликовало отчет о досмотре продукции при внутрироссийских железнодорожных перевозках на территории региона. Ведомство организовало ветеринарный надзор 335 партий продукции.

Общий объем поставок кормов для животных, сыворотки сухой молочной составил 3 847,34 тонны. Все перевозки осуществлялись в соответствии с условиями регионализации. В ходе досмотров нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом не выявлено.

В Пермский край из Белгородской, Амурской и Московской областей, Алтайского края с начала года ввезли 31 партию кормов и кормовых добавок общим весом 660,38 тонны.

Из Прикамья в Костромскую область и Республику Коми отгрузили 21 партию комбикормов весом 1 136,14 т, в Брянскую область — 283 партии сыворотки весом 2 050,81 тонны.