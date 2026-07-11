В Будапеште работники IKEA провели забастовку

В забастовках приняли участие около 500 штатных сотрудников логистического центра и нескольких магазинов IKEA в венгерской столице, один из которых был вынужден закрыться на два часа раньше положенного времени, что принесло компании убытки. Ее руководство попыталось вывести на работу в торговые залы весь управленческий персонал и временно нанятых студентов, но не смогло исправить ситуацию. Это была первая серьезная забастовка работников торговли в Венгрии за последние три года.