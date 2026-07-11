В Будапеште работники IKEA провели забастовку

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Служащие компании IKEA в Будапеште провели в 9,10 и 11 июля предупредительные двухчасовые забастовки, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Как сообщил глава представляющего их интересы Профсоюза работников торговли Венгрии (KASZ) Золтан Каршаи, они добились лишь частичного удовлетворения своих требований и поэтому оставляют за собой право продолжить эти акции.
В забастовках приняли участие около 500 штатных сотрудников логистического центра и нескольких магазинов IKEA в венгерской столице, один из которых был вынужден закрыться на два часа раньше положенного времени, что принесло компании убытки. Ее руководство попыталось вывести на работу в торговые залы весь управленческий персонал и временно нанятых студентов, но не смогло исправить ситуацию. Это была первая серьезная забастовка работников торговли в Венгрии за последние три года.
«Профсоюз подготовил пакет требований из пяти пунктов, с четырьмя из которых руководство компании готово согласиться. К ним относятся использование прозрачной системы заработной платы в соответствии со стандартами Евросоюза, проведение ежегодных переговоров о зарплате, разработка приемлемой для всех сотрудников системы вознаграждения и начало переговоров о заключении коллективного договора. Однако пятое требование — единовременное повышение базовой зарплаты на 6% для всех сотрудников, кроме руководящего состава, — было отклонено», — процитировало заявление Каршаи агентство MTI.
Лидер KASZ считает, что руководство IKEA осуществляло в последние годы неправильную политику в области оплаты труда. По его словам, оно не корректировало зарплату в соответствии с инфляцией, а ориентировалось на показатели работы компании. Это привело к снижению реальных доходов сотрудников.
Представитель IKEA в Венгрии, Словакии и Чехии Ева Мала Белуска сообщила, что сейчас компания не может пойти на единовременное повышение зарплаты сверх запланированного, но открыта для переговоров по этому вопросу. Она заверила, что «руководство IKEA будет тесно сотрудничать с профсоюзом, чтобы пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений» своих сотрудников.