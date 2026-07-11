Товарооборот Армении и РФ рухнул на полмиллиарда долларов из-за драгметаллов

В первом квартале импорт драгоценностей и камней в Армению сократился с примерно 377 млн до 136 млн долларов (минус 241 млн). Ещё более заметное снижение зафиксировано в реэкспорте этой категории в Объединённые Арабские Эмираты — с 346 млн до 41 млн долларов, что означает падение на 305 млн. Отмечается, что в этих операциях участвуют не только Россия, но и другие государства.