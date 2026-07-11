Товарооборот Армении и РФ рухнул на полмиллиарда долларов из-за драгметаллов

Согласно данным Статистического комитета Армении, совокупный объем товарооборота между Арменией и Россией за январь—май 2026 года уменьшился на 567 миллионов долларов США. Показатель снизился с 2 млрд 763 млн до 2 млрд 196 млн долларов.
Хотя детальная поквартальная разбивка по товарным группам за пять месяцев не приводится, оперативные данные Комитета государственных доходов за первый квартал указывают на ключевую причину: обвал операций с драгоценными металлами и камнями. Именно этот сегмент, достигший пика в 2023—2024 годах, обеспечил основную долю падения.
В первом квартале импорт драгоценностей и камней в Армению сократился с примерно 377 млн до 136 млн долларов (минус 241 млн). Ещё более заметное снижение зафиксировано в реэкспорте этой категории в Объединённые Арабские Эмираты — с 346 млн до 41 млн долларов, что означает падение на 305 млн. Отмечается, что в этих операциях участвуют не только Россия, но и другие государства.
Если исключить из расчётов торговлю драгметаллами, импорт из России в Армению за первый квартал сократился лишь на 12,5 млн долларов (с 548 до 536 млн). По оценкам, по итогам пяти месяцев общая картина принципиально не изменится.
В то же время ввоз в Армению российских пшеницы и газа продемонстрировал рост: с 16 до 20 млн и со 158 до 182 млн долларов соответственно. Однако значительно снизились поставки нефтепродуктов (с 58 до 20 млн) и алюминия для производства фольги (с 14 до 12 млн).
В обратном направлении — из Армении в Россию — зафиксировано увеличение экспорта коньяка (с 49 до 67 млн), свежих фруктов и овощей (с 21 до 24 млн), а также одежды и обуви (с 47 до 54 млн долларов).
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