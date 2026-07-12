Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 12 июля

Национальный банк определили курсы валют на 12 июля, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 12 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8607 белорусского рубля, 1 евро — 3,2696 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7668 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 10 июля, и субботу, 11 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в воскресенье, 12 июля.
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