Стало известно, каким может быть размер МРОТ в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после повышения в 2027 году может составить от 29 до 31 тыс. рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего года (примерно в ноябре-декабре 2026 года мы увидим официальный размер МРОТ на 2027 год)… В 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей», — сказал он для ТАСС.
Машаров напомнил, что МРОТ является одним из ключевых социально-экономических индикаторов. Он влияет на размер заработной платы, расчет больничных, пособий и других социальных выплат.
В свою очередь в Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тыс. рублей.
Кроме этого, зарплаты в Москве за год увеличились почти на 31 тыс. рублей.