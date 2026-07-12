Товарооборот между Арменией и РФ сократился на 21,5% за полгода

Товарооборот между Арменией и Россией за первое полугодие 2026 года сократился на 21,5%. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении.
Так, товарооборот между Арменией и Россией за январь-май 2026 года составил $2,196 млрд. Это существенно ниже показателя за аналогичный период 2025 года ($2,763 млрд).
При этом доля России во внешнеторговом обороте Армении снизилась с 35,1% год назад до 28% в текущем периоде.
KP.RU ранее сообщал, что товарооборот России с другими странами сократился в 2025 году. В прошлом году внешнеторговый оборот России составил $697,3 млрд — на 2,8% ниже показателя 2024 года.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил позитивный характер диалога с российским коллегой Михаилом Мишустиным.