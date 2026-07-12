Россиянам назвали возможный размер средней зарплаты в 2027 году

Средняя зарплата в России в 2027 году может вырасти до 137 тыс. рублей. Об этом сообщил для ТАСС экономист Игорь Балынин.
«По моим прогнозам, в среднем за текущий год средняя зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тысяч рублей…, а в следующем от 126,5 тысячи рублей до 137 тысяч рублей», — сказал эксперт.
Он считает, что прирост к текущему году составит около 11−14% в зависимости от сценария развития.
Балынин отметил, что возможности по увеличению зарплат у организаций различаются. Итоговый размер будет зависеть от того, насколько полно компании используют ресурсы.
При этом средняя начисленная заработная плата в России по итогам 2025 года достигла 100 359,7 рубля в месяц. В 14 субъектах РФ средняя заработная плата превысила 100 тыс. рублей.