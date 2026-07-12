Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о перерасчете одной из пенсий с 1 августа: о чем речь

Соцфонд перерасчитает накопительные пенсии с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил экономист Игорь Балынин для РИА Новости.

«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента», — сказал эксперт.

Балынин пояснил, что обращаться в фонд лично не понадобится — перерасчет сделают автоматически. Кроме того, он разъяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком — выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.

Эксперт добавил, что право на выплаты наступает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Ранее Балынин сообщил, что средняя зарплата в 2027 году может достичь 137 тыс. рублей.