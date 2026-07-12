Россиянам напомнили о перерасчете одной из пенсий с 1 августа: о чем речь

В России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил экономист Игорь Балынин для РИА Новости.
«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента», — сказал эксперт.
Балынин пояснил, что обращаться в фонд лично не понадобится — перерасчет сделают автоматически. Кроме того, он разъяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком — выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.
Эксперт добавил, что право на выплаты наступает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Ранее Балынин сообщил, что средняя зарплата в 2027 году может достичь 137 тыс. рублей.