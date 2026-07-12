Россиянам напомнили о перерасчете одной из пенсий с 1 августа: о чем речь

Балынин пояснил, что обращаться в фонд лично не понадобится — перерасчет сделают автоматически. Кроме того, он разъяснил, что пенсионные накопления можно оформить как ежемесячную накопительную пенсию, срочную выплату или получить сразу всю сумму целиком — выбор зависит от того, как именно формировались средства и какой способ получения выбрал гражданин.