ТАСС: Украина в июне выплатила по долгам рекордные с начала года $441,2 млн

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украина в июне 2026 года выплатила $441,2 млн кредиторам, это самый большой объем выплат в 2026 году. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
В июне Украина в том числе выплатила $211,5 млн Всемирному банку, $171,5 млн МВФ, $51 млн другим кредиторам, $7,2 млн на обслуживание государственных валютных облигаций.
При этом за период с января по май Украина выплатила кредиторам уже более $1 млрд.
Общая задолженность страны перед внешними и внутренними кредиторами составляет более $210 млрд, а к концу года, по прогнозам украинского министерства финансов, возрастет до $240 млрд.