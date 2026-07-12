Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Украина в июне выплатила по долгам рекордные с начала года $441,2 млн

Всего с января по май страна вернула уже более $1 млрд.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украина в июне 2026 года выплатила $441,2 млн кредиторам, это самый большой объем выплат в 2026 году. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

В июне Украина в том числе выплатила $211,5 млн Всемирному банку, $171,5 млн МВФ, $51 млн другим кредиторам, $7,2 млн на обслуживание государственных валютных облигаций.

При этом за период с января по май Украина выплатила кредиторам уже более $1 млрд.

Общая задолженность страны перед внешними и внутренними кредиторами составляет более $210 млрд, а к концу года, по прогнозам украинского министерства финансов, возрастет до $240 млрд.