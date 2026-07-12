Гендиректор сети «Вкусно — и точка» назвал самые популярные позиции меню

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Наиболее популярными позициями меню сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» оказались чизбургер, картофель фри и напиток — кола или кофе. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев.
«Самые популярные позиции меню не меняются из года в год — это чизбургер, картофель и напиток — либо кола, либо кофе», — сказал он.
Пароев подчеркнул, что за четыре года компания продала больше 1 млрд порций картофеля фри.
А одним из самых частых запросов от посетителей, по словам генерального директора, остается возвращение в меню «минских бургеров».