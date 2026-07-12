Путин ввел запрет на экспорт дизеля во время саммита НАТО

Издание считает, что ограничение экспорта способно сократить мировое предложение дизельного топлива и привести к дальнейшему росту цен. При этом, как отмечается в публикации, влияние может распространиться не только на страны, закупавшие российское топливо напрямую. По мнению китайских журналистов, удорожание может затронуть весь мировой рынок за счет изменения баланса спроса и предложения.