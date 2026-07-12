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Путин ввел запрет на экспорт дизеля во время саммита НАТО

Российский президент Владимир Путин во время саммита НАТО провел совещание с членами правительства, посвященное работе топливно-транспортного комплекса.

Российский президент Владимир Путин во время саммита НАТО провел совещание с членами правительства, посвященное работе топливно-транспортного комплекса. По его итогам Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива. Китайское издание NetEase назвало выбор момента для этого решения неслучайным и связало его с проходившей в Анкаре встречей лидеров стран альянса.

Как отмечают авторы публикации, в то время как представители 32 государств НАТО обсуждали Россию и возможные способы усиления давления на Москву, в российской столице принимались решения, способные оказать влияние на мировые энергетические рынки. По мнению китайских журналистов, именно совпадение этих событий во времени привлекло особое внимание.

В NetEase напоминают, что Россия относится к числу крупнейших мировых производителей и экспортеров дизельного топлива. По оценке издания, решение ограничить экспорт было принято в период, когда мировые энергетические рынки уже испытывали дополнительное давление на фоне событий на Ближнем Востоке. В публикации утверждается, что реакция участников рынка последовала практически сразу после объявления о новых мерах.

Авторы статьи указывают, что после появления информации о запрете экспортных поставок стоимость дизельного топлива начала быстро расти. По их данным, фьючерсы в Нью-Йорке прибавили более 13 процентов, а котировки на европейских площадках достигли максимальных значений за последние годы.

Издание считает, что ограничение экспорта способно сократить мировое предложение дизельного топлива и привести к дальнейшему росту цен. При этом, как отмечается в публикации, влияние может распространиться не только на страны, закупавшие российское топливо напрямую. По мнению китайских журналистов, удорожание может затронуть весь мировой рынок за счет изменения баланса спроса и предложения.

Особое внимание авторы материала уделяют европейским государствам. Они полагают, что страны ЕС, которые в значительной степени зависят от импортных поставок топлива, могут ощутить последствия роста цен сильнее других. В публикации отмечается, что сезон повышенного спроса еще не наступил, однако стоимость топлива уже демонстрирует заметный рост.

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